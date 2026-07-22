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Полуторагодовалая девочка лишилась ног из-за простуды

В США ребенку пришлось ампутировать ноги из-за осложнений после простуды
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

В США полуторагодовалой девочке ампутировали обе ноги из-за редкого нарушения свертываемости крови, вызванного обычной простудой. Об этом сообщает Daily Mail.

В октябре 2023 года мать девочки Кори Лоден заметила, что ее дочь стала вялой. Женщина решила, что дочь простудилась. Спустя некоторое время состояние ребенка ухудшилось, сильно поднялась температура, губы и ступни приобрели багровый оттенок.

Скорая помощь доставила девочку в больницу в бессознательном состоянии. Медики диагностировали септический шок, вызванный ДВС-синдромом — редким нарушением свертываемости крови. Врачи оценили состояние маленькой пациентки как критическое. Вскоре у девочки стало стремительно увеличиваться сердце, экстренная операция выявила причину уязвимости перед инфекциями, при которой селезенка отсутствует или не работает. Девочка выжила, но хирургам пришлось ампутировать ей обе ноги. Сейчас ребенок чувствует себя лучше, передвигается на протезах и продолжает восстанавливаться.

Ранее «детская» болезнь лишила британца возможности стать отцом.

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