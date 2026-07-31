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Культура

Уехавшему в ОАЭ Гусейну Гасанову запросили шесть лет и штраф в 155 млн рублей

Прокуратура запросила 6 лет колонии и штраф 155 млн рублей Гусейну Гасанову
Виталий Белоусов/РИА Новости

Прокуратура запросила шесть лет колонии и штраф в размере 155 млн рублей блогеру Гусейну Гасанову по делу об отмывании денег. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Судебный процесс идет в заочном порядке, поскольку фигурант находится в международном розыске и, по данным следствия, скрывается за рубежом.

По материалам дела, в период с 2019 по 2021 год Гасанов недоплатил в бюджет 175 млн рублей налогов. Часть средств он легализовал, вложив в покупку недвижимости. При этом долг перед ФНС блогер впоследствии погасил — в связи с этим обвинение в уклонении от уплаты налогов с него сняли. Предположительно, сейчас Гасанов проживает в ОАЭ.

Сам Гасанов отказался признавать вину по делу об отмывании денег. По словам его адвоката Михаила Юсупова, блогер давно закрыл налоговую задолженность перед государством, в общей сложности выплатив в бюджет около 300 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru»

Гусейн Гасанов родился в 1994 году в Санкт-Петербурге в семье предпринимателей, занимавшихся ресторанным бизнесом. В 2020-м блогер запустил онлайн-курсы под названием «Мышление миллионера». Это вызвало скандал и обвинения в мошенничестве. Покупатели критиковали Гасанова за банальные советы и высокую стоимость обучения.

Тем не менее, популярность Гасанова росла, у него набралось больше 20 млн подписчиков, его стали приглашать на телевидение в юмористические программы.

Ранее сообщалось, что танго на яхте не понравилось прокуратуре. Суд возобновил дело Лерчек.

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