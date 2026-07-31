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Культура

В семье Дубцовой готовится пополнение: «Пусть все пройдет гладко, аминь»

Певица Ирина Дубцова сообщила, что ее кошка Булочка из Китая рожает
Евгений Одиноков/РИА Новости

Кошка певицы Ирины Дубцовой по кличке Булочка готовится стать мамой. Об этом артистка сообщила в чате с поклонниками в Telegram.

«У нас Булочка рожает», — лаконично написала Дубцова.

Поклонники сразу же же откликнулись на новость: они пожелали питомцу легких родов и попросили певицу позже рассказать, как все прошло.

«Пусть все пройдет гладко, аминь», «Маленькая мамочка, держись!», «Сообщите нам, пожалуйста, переживаю, такая малюська, лапочка…» — написали фанаты артистки.

Кошка породы манчкин появилась у Ирины в мае 2025 года. Певица рассказывала, что животное привезли из Китая.

В феврале Дубцова, которая в прошлом году открыто заявила о романе с бизнесменом Иваном Петренко, рассказала о готовности стать матерью еще раз. По словам 43-летней артистки, возраст не является помехой для нового материнства. Она уточнила, что лечащий врач тоже не видит медицинских противопоказаний.

Дубцова считает, что ключевым фактором возможного пополнения в семье является внутренняя уверенность женщины и поддержка партнера.

Ранее Дубцова высказалась о том, что не против того, чтобы сын стал отцом в 20 лет.

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