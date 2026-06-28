Дубцова не против того, чтобы сын стал отцом в 20 лет

Певица Ирина Дубцова в беседе с «Леди Mail» призналась, что не против, если ее сын Артем станет отцом в 20 лет.

Дубцова напомнила, что родила Артема в 24 года. Артистка «только за» стать бабушкой. По ее мнению, вопросы, касаемые детей, осуществляются не по расписанию.

«Все-таки я творческий человек. Любишь, хочешь жениться — женись. Хочешь детей — рожай. Боже, я просто обожаю малышей!» — поделилась знаменитость.

В июне Дубцова призналась, что не помогает сыну Артему развивать его карьеру. Она назвала своего сына перспективным и талантливым. Она уверена, что если Артем не сможет построить карьеру певца, то обязательно преуспеет в чем-то другом.

Дубцова добавила, что у современного поколения есть огромные возможности для развития в шоу-бизнесе.

Сын Ирины Дубцовой Артем признался, что обсуждал с бывшей невесткой Григория Лепса Авророй Кибой совместный трек. По словам артиста, блогерша могла бы развивать музыкальную карьеру, так как имеет неплохие вокальные данные. Он не исключил, что в будущем поклонники смогут увидеть их совместное творчество.

Ранее Дубцову обвинили в использовании ИИ при написании песен.