Сын Гены Букина подвергался насилию в школе из-за славы отца: «Запирали в раздевалке и били»

Сын актера Виктора Логинова, известного ролью Гены Букина из сериала «Счастливы вместе», рассказал в шоу «Выживалити. Наследники» о травле в школе из-за узнаваемости отца. Об этом сообщает «СтарХит».

«Меня дразнили: «Ты сын Гены Букина». У моего папы было несколько браков, люди цеплялись даже за это. В школе меня запирали в раздевалке и били. В 12 лет старшеклассники разбили мне щеку, после этого я начал заниматься тайским боксом», — вспомнил Александр.

19-летний Логинов также поделился, что в детстве не хватало поддержки отца. Недостаток внимания, по его словам, ощущается и сейчас.

«На мой выпускной в 11 классе он не пришел, потому что работал. Отсутствие отца— цена, которую я плачу за обеспеченную жизнь», — поделился он.

Сейчас Александр учится в МГТУ им. Баумана на менеджера и уже зарекомендовал себя в банковской сфере. Он выбрал путь, далекий от актерства, желая добиться признания самостоятельно, а не благодаря известности отца.

7 августа телеканал «Пятница!» представит новый сезон реалити-шоу «Выживалити. Наследники». В шоу примут участие Александр Логинов и другие «звездные» наследники: Сэм Долматов (сын Айзы и Гуфа), Полина Симачева (внучка Веры Глаголевой и племянница Александра Овечкина), Григорий Мирошниченко (сын Алены Свиридовой), Алина Белькевич (дочь Анны Седоковой), Александр Буйнов-младший (внук Александра Буйнова) и Мартин Авербух (сын Ильи Авербуха и Ирины Лобачёвой).

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