Cын Децла о кавере Тимати и примирении с дедушкой: «Танцы на костях»

Сын рэпера Децла Антоний Толмацкий поделился в эфире шоу «УТРО.ТНТ» своим мнением о событиях, которые произошли после кончины отца. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе проекта.

После ухода Децла, Тимати и Slame исполнили кавер на песню «Мои слезы» в шоу «Песни». Позже Тимати объявил о примирении с дедушкой Антония — Александром Толмацким. Сын Децла считает, что эти шаги были сделаны неудачно.

«На протяжении 15 лет, когда папа уже ушел в андеграунд, дедушка всегда говорил, что Тимати лучше. Я не думаю, что это был хороший инфоповод для них. Ну, помирились… Это произошло примерно через три месяца после кончины папы, поэтому я считаю, что это танцы на костях», — сказал он.

Говоря о своем месте в музыке, Толмацкий-младший заявил, что считает себя скорее поэтом, чем рэпером. Музыкант уверен, что за последние 20 лет рэп потерял тот флер, который был раньше.

«Это уже не так классно. Я поэт, потому что избегаю строгих размеров, всегда начинаю со стиха, мне интересно работать с образной стороной, а не с технической», — отметил он.

Также Антоний рассказал, что в его дебютной пластинке «Маленький мудрец», отражены и личные переживания, и семейная история, и размышления о современном обществе. Он работал над альбомом около двух лет.

Ранее сын Децла назвал нелюбимые песни отца.