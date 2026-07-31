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Культура

Единственный в мире Rolls-Royce Ленина впервые за 35 лет покинул гараж

Автомобиль Ленина перевезли на временное хранение из-за капитального ремонта
Кадр из видео ТАСС

Принадлежавший российскому революционеру Владимиру Ленину автомобиль Rolls-Royce Silver Ghost («Серебряный призрак») на полугусеничном ходу покинул Мемориальный гараж впервые за 35 лет. Об этом сообщает ТАСС

Автомобиль пришлось перевезти на временное хранение из коллекции Государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» в связи с предстоящим капитальным ремонтом здания.

«Так как машина не может идти своим ходом, разработали специальный проект, в ходе реализации которого специалисты музея-заповедника приобрели уникальный опыт», — объяснила директор музея-заповедника Евгения Сарамуда.

15 специалистов и три единицы техники — два вилочных погрузчика и манипулятор — привлекли к перевозке автомобиля. Машину Ленина установили на специально изготовленную платформу, после чего подняли на манипулятор и перевезли к месту временного хранения.

Автомобиль вернется в гараж в конце 2026 года. За это время в здании проведут капитальный ремонт и обновят музейную экспозицию.

Rolls-Royce Silver Ghost был куплен для Ленина в Англии осенью 1922 года по заказу компании АРКОС. В 1928 году автомобиль оснастили полугусеничным движителем конструкции французского инженера Адольфа Кегресса. Это единственный сохранившийся в мире экземпляр Rolls-Royce Silver Ghost с такой конструкцией. Автомобилю присвоен статус «Памятник науки и техники России».

Ранее сообщалось о самых популярных люксовых автомобилях в России.

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