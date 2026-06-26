Названы самые популярные люксовые автомобили в России

В России в мае 2026 года было продано 239 новых машины сегмента Luxury, что на 2% больше, чем в мае 2025 года, сообщает «Автостат».

Лидерство в модельном рейтинге сегмента Luxury занимает Bentley Continental GT, результат которого в мае составил 37 единиц. Lamborghini Urus стал вторым с результатом 33 единиц. В топ-5 здесь также вошли Bentley Bentayga (22 ед.) и Rolls-Royce (по 22 ед.). В топ-5 также попал Bentley Continental Flying Spur (17 ед.).

По итогам пяти месяцев 2026 года объем продаж подержанных автомобилей люкс-класса в России достиг 1 тыс. единиц. Данный показатель демонстрирует незначительный рост — всего на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (январь–май 2025-го).

До этого глава «Автостата» Сергей Целиков провел опрос и выяснил, что ключевой причиной снижения спроса на новые легковые автомобили в России являются высокие ставки в банках. Эту причину назвали 63% респондентов.

Вторая причина – снижение покупательской способности населения из-за общей экономической ситуации в стране, которую указали 43% опрошенных. Еще 25% россиян считают, что падение спроса связано с ожиданием возвращения мировых автобрендов в Россию.

Ранее были названы главные автомобильные новинки лета 2026 года в России.