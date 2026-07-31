«Мне нечего стесняться»: исполнитель хита «Тело-убийца» раскрыл секрет популярности у зумеров

Певец Игнатий Винтуров, ставший известным после выхода трека «Тело-убийца», раскрыл «Газете.Ru» секрет своей популярности у зумеров. По словам артиста, его полюбили за искренность.

На вечеринке Rutube «Контент-завод 2.0» Винтуров отметил, что всегда считал себя звездой, но сейчас этот статус подтверждают и сотни тысяч его поклонников. При этом исполнитель сталкивается и с негативом, но старается не обращать на него внимания.

«Я звезда уже, как только родился. По крайней мере, так завещала моя матушка. Секрет моей популярности — это неподдельная искренность, бескорыстность. Мне нечего стесняться. Оказывается, хейт есть, но он такой незначительный. Я не придаю ему значения», — поделился Винтуров.

После «Тела-убийцы» певец выпустил также треки «Это был не я» и «Губы». Теперь он готовит для поклонников дуэт со звездой 2000-х годов, но пока держит в секрете, с кем именно.

«Я мало с кем хочу [фит]. У меня будет дуэт с легендой нулевых, но пока это не для СМИ. А так больше никто не предлагает. Если и предлагали, то я очень интеллигентно сливался», — признался Винтуров.

Ранее Киркоров отказался от дуэта со звездой «Реальных пацанов». Сказал, что уходит в свою классику.