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Культура

Артем Ткаченко стал мозгоправом в Глуши

Завершились съемки сериала «Мозгоправ» с актером Ткаченко
START и СТС

В России завершились съемки комедийного сериала «Мозгоправ» — истории о популярном психологе и ведущем подкаста, который вынужден уехать в родную деревню Глушь. Об этом «Газете.Ru» рассказали онлайн-кинотеатр START и телеканал СТС

Главную роль в сериале Дмитрия Власкина сыграл Артем Ткаченко. Его герой Валентин Молчанов — циничный московский психолог. Под его влиянием московская девушка Лиза (Эвелина Мазурина) сбегает в деревню Глушь, но ее отец-генерал (Владимир Майзингер) грозит Вале уголовным делом, если тот не вернет дочь обратно. Психологу приходится отправиться в родные края и пустить в ход все известные ему приемы, чтобы выполнить приказ, а заодно столкнуться с собственными травмами.

В Глуши Валентин встретит не только друзей детства, но и любовь — фельдшера Марину (Анна Бегунова), на которую претендует и местный «олигарх» Федор (Артур Бесчастный).

«Мне кажется, что вообще все персонажи помогают Валентину понять, какой он на самом деле. Их поступки идут от чистого сердца, от каких-то таких нормальных земных желаний: просто вскопать грядку, помочь, а не лавандовый раф заказать», — рассказывает Бегунова.

Съемки комедийного сериала проходили в Москве и Новгородской области. Премьера состоится в 2026 году.

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