Названы города премьерных показов культового аниме по сценарию Миядзаки

Стали известны города премьерных спецпоказов культового аниме по сценарию Хаяо Миядзаки «Шепот сердца». Деталями премьеры поделилась с «Газетой.Ru» кинопрокатная компания Vereteno, которая выпустит мультфильм в прокат совместно с RWV Film.

Перед стартом широкого проката спецпоказы пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Новосибирске. Московский показ состоится 30 июля в кинотеатре «Каро Октябрь», также зрителей ждет обсуждение фильма с с Анной Голда, исследователем анимации и творчества Хаяо Миядзаки (при поддержке КАРО/АРТ).

2 июля мультфильм также покажут в московском кинотеатре «Формула кино ЦДМ» — здесь состоится премьера в дубляже от Студийной банды. 1 августа петербургская премьера пройдет в кинотеатре «Аврора», где мультфильм представит кинокритик Максим Ершов.

2 августа всероссийская премьера пройдет в 30 городах страны.

История о первой любви и поиске жизненного пути впервые выйдет в широкий прокат в новой 4К-реставрации, благодаря чему зрители смогут по-новому оценить тонкую анимацию, внимание к деталям и атмосферу одного из самых душевных и красивых произведений знаменитой японской студии Ghibli. В широкий прокат фильм выйдет в дубляже от «Студийной банды», а в ряде кинотеатров его можно будет увидеть на языке оригинала с русскими субтитрами.

Фильм вышел в 1995 году и стал единственной полнометражной режиссерской работой Ёсифуми Кондо. Сценарий и раскадровки создал Хаяо Миядзаки по мотивам одноименной манги Аой Хиираги. По сюжету школьница Сидзуку Цукисима любит книги и мечтает найти собственное призвание. Однажды она замечает, что читательский формуляр в библиотечных книгах постоянно приводит ее к одному и тому же имени — Сэйдзи Амасава. Эта случайность становится началом истории о взрослении, творчестве, первой любви и поиске своего пути. Важную роль в фильме играет загадочная статуэтка кота Барона — персонажа, который позже получит собственную историю в аниме «Возвращение кота».

В отличие от многих фантастических работ студии, «Шепот сердца» почти полностью сосредоточен на реальной жизни и решениях, которые приходится принимать подросткам.

Ранее сообщалось, что «Ведьмина служба доставки» Хаяо Миядзаки выйдет в 4K-реставрации.