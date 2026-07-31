Российская студия представила в Китае видеоигру про побег от деда

Российский разработчик видеоигр Deep Corp представил игру «Деда» (DEDA), в которой надо сбежать от злого деда, на выставка цифровых развлечений China Digital Entertainment Expo & Conference (ChinaJoy) в Шанхае, являющаяся одной из крупнейших в данной области в мире. Об этом сообщает РИА Новости.

С 31 июля по 3 августа в Китае проходит выставка ChinaJoy, общая экспозиционная площадь которой превышает 140 тыс. кв. м. В мероприятии участвуют более 500 игровых компаний из 30 с лишним стран, представляющих свыше 1000 продуктов. В их числе 12 российских студий с более чем 20 проектами.

Впервые на ChinaJoy приехала студия Deep Corp, чей генеральный директор Михаил Коваленко рассказал в беседе с РИА Новости, что пока игра DEDA не переведена на китайский язык. По его словам, разработчики хотят сначала оценить интерес местной аудитории и при положительной реакции полностью локализовать проект под китайский рынок.

Релиз игры состоялся в феврале 2026 года. В ней игроку нужно выбраться из дома, но при этом по пятам его преследует «дед в маске волка». В игре также предусмотрено несколько финалов. Коваленко отметил, что у проекта хардкорный режим: российские пользователи часто жалуются на сложность, но для китайской аудитории это не чрезмерная трудность, а достойный вызов. Это мнение подтвердил и китайский геймер, протестировавший игру на российском стенде: по его словам, игра способна найти своего потребителя в Китае благодаря огромной аудитории в 1,4 миллиарда человек — даже нишевый жанр обязательно обретёт преданных фанатов.

При этом тестер отметил, что игра очень интересная, но сейчас в ней нет обучения. сли сделать механизмы более понятными, а правила — объясненными, у проекта будет большой потенциал.

Ранее российская студия представила первый тизер игры «Гардарики».