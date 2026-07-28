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Российские геймеры смогут прочувствовать атмосферу древней Руси

Российская студия представила первый тизер игры «Гардарики»
«Клокворк Драккар»

Российская видеоигровая студия «Клокворк Драккар» показала первый официальный тизер игры «Гардарики» в День Крещения Руси, сообщает пресс-служба студии.

В тизере показывается атмосфера Древней Руси и рассказывается о сюжете игры.

Как отметил операционный директор «Клокворк Драккар» Максим Николаев, День Крещения Руси – это точка отсчета, определившая культуру и вектор развития эпохи.

«Работая над «Гардарики», мы стремимся не только воссоздать сеттинг, а дать игрокам возможность прочувствовать это время изнутри — через визуальный язык, детали быта и атмосферу. Выход первого тизера именно 28 июля — это дань уважения историческим корням нашего проекта», — сказал он.

Сюжет игры расскажет о княжеском дружиннике по имени Годун и его соратниках из Новгородской дружины. В игре представлена эпоха княжения Владимира Святославича, восхождения Ярослава Владимировича и процесс христианизации Руси.

«Гардарики» представляет собой бесплатную (free-to-play) онлайн-игру в жанре Action-RPG с видом от третьего лица. В игре переплетена славянская мифология, легенды и сказки.

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