Раймонд Паулс об «отмене» своих песен: «Мне никто ничего не запрещает»

Композитор Паулс заявил, что вопрос с запретом его песен снят

Композитор Раймонд Паулс высказался о запрете латвийских властей на исполнение некоторых его композиций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на самого автора.

По словам Паулса, ему лично ничего не запрещают и этот «вопрос снят», а с отменами он не сталкивается.

«Все некрасиво вывернули: я говорил про отмену одного концерта из-за ситуации со здоровьем, а в итоге получилась ошибка газетчиков. Я не сталкиваюсь с отменами, мне никто ничего не запрещает», — сказал он.

До этого композитор рассказывал, что принял решение взять творческую паузу в концертной деятельности из-за проблем со здоровьем.

Накануне парламент Латвии запретил исполнять песни авторов, находящихся под санкциями Евросоюза. В список попали хиты композитора Паулса в исполнении Аллы Пугачевой, Лаймы Вайкуле и Валерия Леонтьева — «Миллион алых роз», «Вернисаж», «Маэстро», «Старинные часы», «Делу — время» и «Без меня».

Ранее Раймонд Паулс уточнил, когда завершит карьеру.