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Культура

В России появится новый кинокластер

Режиссер Бурляев анонсировал создание нового кинокластера в России
Павел Бедняков/РИА Новости

В России создадут новый кинокластер. Об этом заявил советский и российский актер и режиссер, депутат Госдумы Николай Бурляев, передает РИА Новости.

«Проект такой сейчас я готовлю — давно предлагал еще губернатору Московской области [Борису] Громову создать, но тогда я просто обозначил для них его концепцию как «русский Голливуд», хотя мое отношение к Голливуду — отрицательное, но это не получилось тогда», — сказал режиссер.

Бурляев добавил, что кинокластер появится в Ярославской области. По его словам, предложение уже одобрил губернатор, а на его реализацию выделили землю. Режиссер надеется, что в будущем новый кинокластер сможет составить конкуренцию киностудии «Мосфильм».

Несколькими часами ранее Бурляев заявил, что больше не будет баллотироваться в Госдуму. Народный артист отметил, что намерен посвятить себя творчеству. По его словам, сейчас в работе находятся три художественных фильма, один документальный фильм, три книги на выходе.

Ранее в России создали одну из крупнейших в мире студий виртуального кинопроизводства.

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