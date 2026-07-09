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Общество

В России создана одна из крупнейших в мире студий виртуального кинопроизводства

Сбер открыл в Москве студию для создания кино, рекламы и сериалов
Cбер

Сбер открыл в Москве студию виртуального производства SberStudios, объединившую на одной площадке технологии съемки, создания визуальных эффектов и постпродакшна. Студия создана в партнерстве с «Мосфильмом» и расположена в 16-м павильоне киностудии, сообщили в пресс-службе компании.

В Cбере отметили, что SberStudios входит в число крупнейших в мире студий виртуального производства. Площадка предназначена для съемок художественных и документальных фильмов, сериалов, рекламных роликов и музыкальных клипов, а также проведения конференций, презентаций, иммерсивных шоу и трансляций с использованием технологий дополненной реальности.

Уточняется, что ключевой особенностью студии стала интеграция технологий в единый производственный процесс. Благодаря синхронной работе оборудования режиссер видит финальное изображение уже во время съемки, что позволяет сократить объем последующего постпродакшна.

Основа комплекса — LED-экран для кинопроизводства длиной 50 м, диаметром 22 м и высотой 9 м. Виртуальное окружение, отображаемое на экране, синхронизируется с движением камеры, позволяя заменить натурные локации цифровыми декорациями.

Дополняют комплекс LED-потолок площадью 315 кв. м, мобильные экраны, роботизированная система управления камерой Motion Control и студия объемной съемки, создающая фотореалистичные трехмерные модели актеров.

Также в студии применяется технология AI VFX — для создания визуальных эффектов с использованием искусственного интеллекта. Она позволяет изменять внешность актеров, генерировать цифровую массовку, достраивать окружение, менять освещение и удалять объекты из кадра.

Как отметил директор департамента маркетинга и коммуникаций Сбербанка Владислав Крейнин, команда Сбера начала развивать технологии виртуального производства еще в 2020 году. В процессе пилотной эксплуатации SberStudios на площадке реализовано уже более 30 проектов в сфере кино и рекламы.

«SberStudios — не просто павильон, а целый комплекс, где предлагаем полный цикл производства под ключ, от идеи до готового кадра, и готовы обучать команды и развивать индустрию вместе с партнерами», — сообщил Крейнин.

По данным компании, на площадке сняты фильмы «Пропасть», «Весельчак У» и «Садко», а также рекламные проекты для российских компаний.

В Сбере добавили, что использование технологий виртуального производства позволяет проводить съемки независимо от погодных условий, времени суток и доступности натурных локаций.

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