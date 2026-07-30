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Культура

Продюсера «Джокера» и «Вавилона» обвинили в создании финансовой пирамиды на $100 млн

Variety: продюсеру Клоту предъявили обвинения в мошенничестве
AdMedia/Global Look Press

Продюсеру Джейсону Клоту, известному по фильмам «Джокер», «Вавилон» и «Охотники за привидениями: Наследники», предъявили обвинения по делу о создании финансовой пирамиды на сумму около $100 млн. Об этом сообщила газета Variety.

По информации журналистов, Клота обвинили по семи пунктам, связанным с мошенничеством через электронные средства связи. По данным следствия, инвесторы выделили продюсеры деньги на создание кинопроекта и игровой платформы. Однако он использовал их для выплаты компенсаций вкладчикам в канадском проекте в сфере недвижимости.

«Главный аргумент в пользу покупки фильма «Джокер» заключался в том, что он инвестировал в этот проект, и это имело огромный финансовый успех. Он не сказал им, что спрос значительно превысил предложение, и обманул инвесторов… Каждый раз он использует новый проект, чтобы окупить первый», — сказал адвокат Александр Лофтус.

В мае актера Павла Ерлыкова, который прославился благодаря роли мажора в фильме «Околофутбола», обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. По информации журналистов, актер руководил компанией «ЛТ Фест», которая сотрудничала с проектами, реализуемыми при поддержке Минкультуры РФ. Он пообещал отвезти лучшие детские театральные коллективы со всей страны на фестиваль LT China 2026 в Пекин.

Ранее бывшему продюсеру Газманова предъявили новые обвинения.

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