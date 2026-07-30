Отчим известной певицы пропал в Хакасии

Известная красноярская певица Марина Вишневская заявила о пропаже своего отчима Владимира Пушкина в Хакасии. Подробностями происшествия она поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Вишневской, 69-летний мужчина ушел из дома 22 июля. Артистка добавила, что Пушкин страдает от деменции и провалов в памяти. Она также попросила жителей Саяногорска и близлежащих территорий просмотреть данные с камер видеонаблюдения, установленных на их домах и в машинах.

«Нужна любая информация с камер фиксации. Цена потраченного времени — человеческая жизнь», — пишет она.

В ориентировке указано, что на момент исчезновения Пушкин был одет в серую кепку, красное поло, синие джинсы и туфли.

До этого на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пенсионерка с деменцией увязла в болоте.