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Культура

Отчим известной певицы пропал в Хакасии

Певица Вишневская заявила о пропаже отчима

Известная красноярская певица Марина Вишневская заявила о пропаже своего отчима Владимира Пушкина в Хакасии. Подробностями происшествия она поделилась на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам Вишневской, 69-летний мужчина ушел из дома 22 июля. Артистка добавила, что Пушкин страдает от деменции и провалов в памяти. Она также попросила жителей Саяногорска и близлежащих территорий просмотреть данные с камер видеонаблюдения, установленных на их домах и в машинах.

«Нужна любая информация с камер фиксации. Цена потраченного времени — человеческая жизнь», — пишет она.

В ориентировке указано, что на момент исчезновения Пушкин был одет в серую кепку, красное поло, синие джинсы и туфли.

До этого на Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области пенсионерка с деменцией увязла в болоте.

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