На Сахалине пенсионер ушел на рыбалку и девять дней блуждал по лесу

На Сахалине спасли пенсионера, девять дней плутавшего по лесу

Сахалинца, который отправился на рыбалку 6 июля, нашли живым спустя девять дней поисков. Об этом сообщает МЧС области.

79-летний рыбак пропал в лесном массиве около села Пильво еще 6 июля, к его поискам были привлечены спасатели, волонтеры и местные жители. По данным РЕН ТВ, обессиленного пенсионера на берегу реки Пилевка обнаружили соседи, мужчина находился в километре от места, где он оставил машину. Девять дней пожилой рыбак плутал по лесу, прорубая себе дорогу.

Спасатели эвакуировали пострадавшего по труднопроходимой местности и передали бригаде скорой медицинской помощи, подробности о его состоянии неизвестны.

До этого в Ленинградской области 86-летняя пошла за грибами и заблудилась. Женщину нашли живой спустя пять дней.

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