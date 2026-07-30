Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Немоляева о дефиците актеров-красавцев: «Как-то театры обеднели»

Актриса Светлана Немоляева заявила о дефиците актеров-красавцев в театрах
Кинокомпания АЛЬЯНС

Актриса Светлана Немоляева в беседе с «Газетой.Ru» отметила, что наблюдает дефицит видных актеров-мужчин, хотя раньше их было в избытке. При этом, по мнению звезды «Служебного романа», с актрисами такой проблемы нет.

Комментируя слова режиссера Александра Сокурова о нехватке женского взгляда в российской кино, Немоляева призналась, что не согласна с ним. Актриса поделилась, что у нее даже внучка является начинающим кинематографистом и уже делает первые успехи в профессии. Однако она видит проблему в недостатке мужчин в театрах.

«Например, женщин-актрис много. Взять хотя бы наш театр. Я могу только похвалиться и ответить Сокурову, что у меня внучка режиссер сняла фильм, получила награду на фестивале «Короче» за дебют. Я не вижу такого дефицита [женского взгляда в кино]. А в мужчинах вижу. Таких красавцев, которые были раньше, не видать. Как был Янковский, Абдулов, мой муж Саша (Александр Лазарев – прим. «Газета.Ru»). Как-то театры обеднели. Но я очень приветствую новых интересных актеров», — поделилась Немоляева.

По словам актрисы, раньше существовала практика, когда артистов искали по всей стране. Она считает, что это необходимо делать и сейчас.

«Раньше, с чем сталкивалась я и о чем знает Сокуров, была очень правильная система — ассистенты режиссеров ездили по всей стране и искали актеров, находили не только в столицах, но и в регионах. Не знаю, существует ли сейчас такая практика или питаются только тем, что есть в Москве и Питере», — отметила Немоляева.

Ранее актриса Смирнова рассказала о сокращении кино в России. Съемки есть, но не так, как в прошлые годы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Реклама в Telegram теперь вне закона? Мнение юристов о последствиях уголовных дел против Дурова и замедления мессенджера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!