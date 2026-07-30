Сокуров о жизни в России: «В том, что мне здесь неуютно, вина государства»

Режиссер Сокуров признался, что ему неуютно жить в России и в Европе

Режиссер Александр Сокуров в интервью для Forbes Talk рассказал о своем ощущении «неуютности» и в России, и в Европе. Беседа опубликована на YouTube.

Говоря о ситуации в России, Сокуров прямо заявил, что дискомфорт здесь — не его личная проблема, а следствие отношения государства к художникам.

«В том, что мне здесь неуютно, вина моего государства. Потому что быть в состоянии войны с художественным автором в стране недопустимо, нехорошо это», — поделился кинематографист.

Режиссер признался, что устал от постоянного контроля и надзора. По его словам, он и без внешнего давления прекрасно понимает границы допустимого в творчестве.

«Большего сторонника государства, чем художественная среда, чем искусство, быть не может», — также уверил режиссер.

Отвечая на вопрос, почему ему неуютно и в Европе, Сокуров лаконично ответил: «Потому что это не мой дом, это не мой язык. Мой дом там, где мой язык».

До этого Сокуров призвал председателя правления Союза кинематографистов России Никиту Михалкова поспособствовать разрешению показа фильмов и сериалов, которые в разные годы не получили прокатного удостоверения. Режиссер опубликовал список из 37 фильмов и сериалов, которые подверглись цензуре. В частности, речь идет о сериале «Монастырь» (2022) Александра Молочникова, фильме «СКУФ» (2026) Алексея Степанова, а также о двух работах самого Сокурова — «Русский ковчег» (2002) и «Солнце» (2024).

Ранее сообщалось, что Сокуров работает с дирижером Курентзисом над новым фильмом.