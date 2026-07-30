Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Культура

Сокуров о сексизме в кино: «Женщина — не человек для мужского мира»

Режиссер Сокуров заявил, что современному кино не хватает женского взгляда
Александр Гальперин/РИА Новости

Режиссер Александр Сокуров в интервью для Forbes Talk подчеркнул важность женского голоса в кино. Беседа опубликована на YouTube.

По его мнению, женщины все еще недостаточно представлены в кинематографе. Сокуров также отметил, что мужчины часто не понимают женщин и не могут говорить от их имени.

«Мужской мир не признает женщину как человека. Женщина — не человек для мужского мира», — заявил он.

Режиссер также поделился, что способен определить, сняла ли фильм женщина, буквально по минуте экранного времени. Хотя он и не может четко объяснить, по каким признакам делает такой вывод.

«Там, где мужчина остановится, женщина не остановится. Если у вас есть эпизод, который слишком реалистичен, мужчина обрежет сцену, не доведет ее до конца, а женщина обязательно доведет», — добавил Сокуров.

По мнению режиссера, женский подход к искусству отличается от мужского. Это связано с природой женщины: если у нее появляется плод, то обязательно должен быть ребенок.

Сокуров уверен, что если бы у женщин была возможность полноценно реализовать себя в искусстве, мир увидел бы «абсолютно другой кинематограф, радиотеатр и драматургию».

Ранее сообщалось, что Сокуров работает с дирижером Курентзисом над новым фильмом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Россияне перестали встречаться с друзьями спонтанно. Можно ли сохранить отношения, если видеться раз в год
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!