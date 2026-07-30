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Культура

Уборщица из «Макдоналдса» стала «порноактрисой месяца» и участницей конкурса красоты в РФ

SHOT: участница конкурсов красоты в РФ совмещает работу порноактрисы и моделинг
Telegram-канал «SHOT»

Модель и участница конкурсов красоты Виктория параллельно строит карьеру в индустрии для взрослых под псевдонимом Molly Kit. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Telegram-канал заявляет, что в этом году 23-летняя москвичка появилась на сцене премии Top Best Russia на Барвихе, где позировала на красной дорожке и общалась со звездами — в том числе с одним из «Братьев Гримм».

Позже пользователи обнаружили ее профиль на площадках 18+: оказалось, ролики с участием девушки собирают десятки миллионов просмотров, а сама она не раз получала награды как «порноактриса месяца» и за вклад в профессию.

Также в сети выяснили, что до того, как стать порноактрисой Molly Kit была уборщицей в «Макдоналдсе».

Недавно дочь актеров Дениз Ричардс и Чарли Шина Сэми заявила, что уже четыре года не получает денег от родителей и с 18 лет обеспечивает себя самостоятельно. 22-летняя Сэми призналась, что ее основной доход приносит платформа OnlyFans. Она опровергла слухи о том, что дом у океана купил ей отец. По словам девушки, жилье она приобрела на свои средства.

Ранее OnlyFans-модель рассказала, что идею пойти работать на платформу для взрослых ей подкинул отец.

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