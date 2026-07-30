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Культура

Данила Поперечный и Полина Чистякова стали родителями: «Уже безумно любим нашу Мишу!»

У комика Данилы Поперечного и его жены Полины Чистяковой родилась дочь Мишель
Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Данила Поперечный (признан в РФ иностранным агентом) и его супруга, блогерша Полина Чистякова поделились в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что 27 июля у них родилась дочь.

В посте родители признались, что пока еще пытаются прийти в себя от нахлынувших эмоций.

«Мы еще пытаемся прийти в себя и пока почти ничего не соображаем, но одно нам стало понятно с первого взгляда — мы уже безумно любим нашу Мишу», — написано в публикации.

К посту родители прикрепили серию снимков: на фото —  моменты ожидания появления малышки на свет, а также кадры уже после родов.

В январе 2023 года Поперечный и его жена эмигрировали в США.

В начале апреля Полина Чистякова объявила в Instagram о будущем пополнении в семье. Она опубликовала ролик, как сделала тест на беременность. Результат оказался положительным. Позднее комик признался на одном из своих выступлений, что его беспокоит стоимость родов в Соединенных Штатах.

Один из поклонников напрямую спросил комика: «Не пугает ли вас стоимость родов в США?» На это юморист ответил: «Меня пугает, но не Полину».

Ранее Поперечный и Чистякова рассказали, что месяц не занимались сексом, чтобы не родить Близнецов.

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