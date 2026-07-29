Звезду советского фильма «Финист — Ясный Сокол» подключили к ИВЛ

Актер Вячеслав Воскресенский, известный по роли в фильме «Финист — Ясный Сокол», подключен к аппарату искусственной вентиляции легких после экстренной госпитализации с аппендицитом. Об этом ТАСС сообщили в семье артиста.

По словам близких, состояние 77-летнего актера врачи оценивают как тяжелое.

«Единственное, что меня сильно порадовало буквально позавчера, это то, что он пришел в сознание. Но к нему не пускают, он в очень тяжелом состоянии, и пока прогнозы врачи не дают», — рассказал представитель семьи Воскресенского.

В окружении артиста пояснили, что он внезапно почувствовал себя плохо в Екатеринбурге, куда приехал в гости к другу. Воскресенский пожаловался на острую боль в животе. Вызванная скорая помощь увезла его в больницу, где актеру диагностировали воспаление аппендикса с его перфорацией и развитием перитонита.

«Он еще сопротивлялся, думал, что все пройдет. А потом оказалось, что аппендицит и перитонит», — поделился источник агентства.

Вячеслав Воскресенский родился 22 октября 1948 года. Широкую известность в СССР он получил после выхода в 1975 году сказки «Финист — Ясный Сокол», где сыграл главную роль — богатыря Финиста. Эта картина стала его дебютом в кино и главной работой в творческой биографии. По воспоминаниям самого актера, после фильма у него появилось множество поклонниц по всему Советскому Союзу, которые регулярно присылали ему письма.

Ранее певица МакSим попала в больницу после смерти отца.