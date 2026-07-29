Православный активист отругал гидов за экскурсии по интимным тайнам русских царей

Гиды предлагают экскурсии с раскрытием интимных тайн исторических личностей, и это надо запретить, заявил в беседе с «Газетой.Ru» председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. Активист считает, что экскурсоводов стоит привлечь к ответственности за распространение порнографии.

«В последнее время на сайтах объявлений и в социальных сетях все чаще появляются предложения так называемых «экскурсий 18+», которые под видом «раскрытия тайн прошлого» рассказывают о скандальных, а часто и откровенно клеветнических подробностях личной жизни исторических личностей. Это уже не культурное просвещение, а целенаправленное разрушение образа наших предков, попытка выставить их в неприглядном, пошлом свете. Особенно возмутительно, когда такие «экскурсии» позиционируются как «интеллектуальный досуг» и доступны для широкой аудитории, включая молодежь. О каком воспитании уважения к своей истории может идти речь, когда детям и подросткам под видом «эксклюзивных фактов» преподносят непристойности о тех, кто создавал нашу державу?», — заявил он.

Экскурсии по интимным тайнам Пушкина, Суворова и русских князей, по его мнению, игнорируют запрет о распространении порнографии среди несовершеннелетних. Нужно бороться с теми, кто причастен к «поруганию российской культуры», считает активист.

«Согласно действующему законодательству, экскурсоводы и гиды обязаны предоставлять туристам полную и достоверную информацию о посещаемых объектах, а также о традиционных ценностях и историческом наследии России. Им прямо запрещено распространять материалы, содержащие порнографию, призывы к насилию и жестокости. Кроме того, запрещается распространение среди детей информации, содержащей изображение или описание сексуального насилия. Но эти нормы либо игнорируются, либо обходятся под видом «взрослых экскурсий». Я считаю, что нужно четко определить: любая экскурсия, которая содержит интимные или порочащие достоинство исторических личностей сведения, должна признаваться информацией, наносящей вред нравственному развитию личности. Ее проведение должно быть запрещено, а организаторы — привлекаться к ответственности. Мы не можем допустить, чтобы память о наших великих предках становилась предметом циничного торга и пошлых спекуляций. Имена Пушкина, Суворова, князей и царей — это наше национальное достояние, а не материал для дешевых сенсаций. Те, кто зарабатывает на очернении истории, должны знать: закон встанет на защиту нашей культуры. Пора навести порядок в этой сфере и защитить нашу историю от поругания. Память предков — это основа нашего будущего», — заключил он.

Ранее в «России Православной» призвали не ходить в тир для снятия стресса.