Православный активист осудил появление в России йоги со стрельбой

Йога со стрельбой набирает популярность у некоторых россиян — на занятии участники совмещают растяжку, дыхательные практики и тир. Председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов в беседе с «Газетой.Ru» осудил такие занятия и отметил, что агрессия — это ненормальный способ избавиться от стресса.

«В России набирает популярность новый формат занятий, который позиционируют как «антистресс» и «баланс». Участникам предлагают сначала медитировать, выполнить асаны и дыхательные упражнения, а затем пойти в тир и стрелять по мишеням. Йога как физическая нагрузка для развития гибкости и концентрации — вопрос отдельный. Но когда к этому добавляют осознанную стрельбу по мишеням, стремясь «выплеснуть эмоции», возникает опасная иллюзия, что агрессия — это нормальный и здоровый способ снять стресс», — сказал он.

Иванов считает, что духовные практики и оружие несовместимы, поэтому нужно использовать другие методы снятия внутреннего напряжения.

«Настоящая духовная практика, будь то православная молитва или даже простое сосредоточение на дыхании, направлена на умиротворение сердца и обретение мира с самим собой и с богом, а не на подавление внутреннего напряжения через оружие. Православный человек знает: источник подлинного покоя — это Христос, а не стрельбище. Я призываю задуматься: чему мы учимся на таких занятиях? Какой образ мира в себе воспитываем? Если мы ищем пути к исцелению и восстановлению, есть много других способов — спорт, труд, молитва, общение с близкими. А игра с оружием на фоне «духовных» практик — это путь к духовной и психологической шизофрении, которая может привести к самым печальным последствиям. Берегите себя и свою душу», — добавил он.

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