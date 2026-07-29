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Культура

Тимофей Трибунцев научил клоуна обманывать в новом проекте

Актер Трибунцев стал главарем мошенников в сериале со звездой «Слова пацана»
START, PREMIER

Актер Тимофей Трибунцев присоединился к 8‑серийному проекту режиссера Антона Федорова «Мошенник. История клоуна». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Сюжет рассказывает о провинциальном клоуне Роме (Лев Зулькарнаев), который пытается отомстить телефонным мошенникам за обман своей бабушки. Полиция бессильна, и Рома сам находит организатора преступной схемы (Тимофей Трибунцев). Герой Трибунцева — жесткий руководитель подпольного колл-центра, загадочная и притягательная фигура, которая становится для Ромы наставником.

Молодой клоун устраивается в колл-центр и быстро становится мастером обмана. Днем он — гениальный мошенник, а вечером --неуклюжий артист цирка. У него появляется шанс завоевать сердце акробатки Сони (Ксения Трейстер), и впервые у Ромы достаточно денег для свидания. Но перед героем стоит выбор: остаться на стороне легких денег или рискнуть ради справедливости.

Кроме Трибунцева и Зулькарнаева, в сериале снялись Семен Штейнберг, Алексей Золотовицкий, Влад Ценев, Ефим Белосорочка, Евгения Симонова, Константин Мурзенко и другие.

«На мой взгляд, состав артистов получился замечательным и интересным. Тимофей Трибунцев, безусловно, выдающийся артист. И, мне кажется, на экране он еще не воплощал подобный образ: темный, скользкий, отрицательный персонаж, который по какой‑то причине становится странно близким для нашего главного героя», — сказал режиссер Антон Федоров.

Каждая серия будет длиться 45 минут. Сценарий написали Денис Артамонов и Александр Лукин, оператором-постановщиком выступил Игорь Киселев, а художником-постановщиком — Маруся Парфенова-Чухрай.

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