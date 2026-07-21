В Москве начались съемки второго сезона комедийного сериала «Артист с большой дороги». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра START.

Как и в первом сезоне, продолжение будет состоять из 8 серий по 48 минут. Режиссером выступил Сергей Малюгов («Два холма», «Где лифт?»).

В центре сюжета снова окажется вор-рецидивист Артист, которого играет Юрий Стоянов. В первом сезоне, освободившись из тюрьмы, герой стремился найти спрятанный тайник с награбленным. Для этого ему пришлось притвориться пожилой дамой и устроиться няней к своим внукам.

Во втором сезоне жизнь Артиста усложняется: кто-то копирует его стиль ограблений, и героя начинают преследовать. Мужчину объявляют в розыск, что портит его отношения с близкими — Татьяной и сыном. Ему противостоит опытный следователь из Твери, прибывший в Торжок специально для этого дела. Его играет Владимир Майзингер.

К своим ролям вернулись Филипп Бледный («Папины дочки», «Два холма»), Юрий Ицков («Ивановы‑Ивановы», «Время первых»), Анна Глаубэ («Бывшие»), Наталья Щукина («Хороший человек», «Гранд»), Александр Самойленко («Холоп») и другие актеры.

Юрий Стоянов рассказал, что его герой, как и прежде, будет вынужден менять облик, но не ради развлечения, а из-за сложных ситуаций. Актер также отметил, что в новом сезоне возможно появление его песен — этот вопрос сейчас решается.

Филипп Бледный же рассказал, что испытывает трепет от возможности снова поработать с Юрием Стояновым.

«Он глыба, виртуозный артист. Даже при моем опыте мне все равно хочется учиться у мастеров», — поделился актер.

Режиссер Сергей Малюгов отметил, что второй сезон получит яркую детективную линию, новых персонажей и множество парадоксальных комедийных ситуаций. При этом команда проекта стремится сохранить интонацию, юмор, иронию и трогательность первого сезона.

Ранее Юрий Стоянов рассказал, что легче вызвать у зрителей – смех или слезы.