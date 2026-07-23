Диброва подает в суд на экс-жену миллионера после слов о «поцелуе Иуды»

Модель и блогерша Полина Диброва решила защитить свою честь и достоинство после постоянных оскорблений со стороны Елены Товстик, бывшей жены бизнесмена Романа Товстика. Об этом «Пятому каналу» сообщила ее адвокат Марина Дубровская.

По словам защитницы, последние заявления Елены стали поводом для обращения в суд, хотя нападки не прекращаются уже около года. Последней каплей стал пост Товстик, опубликованный в честь дня рождения Полины. В нем экс‑супруга предпринимателя резко высказалась о Дибровой, назвав ее «поцелуем Иуды». Она также заявила, что экс-жена Дмитрия Диброва, будучи ее близкой подругой и крестной матерью ребенка, завела роман с ее мужем.

Товстик также сказала, что якобы из-за пары страдают общие дети: их катают без спасательных жилетов в открытом море, приучают к алкоголю и селят в отелях с пометкой «18+».

«Пятой канал» напоминает, что конфликт между женщинами длится не первый месяц. После очередной волны резких высказываний Полина отказалась от попыток уладить его мирным путем. Ее юридическая команда планирует подать иск с требованием опровергнуть порочащие сведения в ближайшее время.

Ранее экс-жена Диброва познакомила своего нового возлюбленного с отцом. Это важный шаг, отметила она.