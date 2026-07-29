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«Разойтись по углам»: Бородина назвала главный секрет крепких отношений

Телеведущая Бородина назвала умение помолчать секретом крепких отношений
borodylia/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Телеведущая Ксения Бородина поделилась, что главным секретом крепких отношений считает умение не только разговаривать со своим партнером, но и помолчать в нужный момент. Ее слова передал «Пятый канал».

По мнению Бородиной, парам необходимо уметь честно обговаривать все вопросы и быть откровенными друг с другом. Однако знаменитость подчеркнула, что этот навык является не единственной составляющей счастливых отношений. В некоторых случаях партнерам важно помолчать, чтобы не сказать лишнего.

«Лучше разойтись по разным углам. Не по разным квартирам, не по разным странам, а просто по разным углам, выдохнуть и потом пытаться сесть и поговорить», — отметила телеведущая.

Также Бородина призвала не забывать о хороших поступках второй половинки в свою сторону. По словам блогера, во время ссоры нужно не акцентировать внимание на недопонимании, а вспоминать положительные моменты.

Ксения Бородина познакомилась со своим нынешним супругом Николаем Сердюковым в июне 2024 года на съемках проекта «Последний герой». Через год после начала романа пара сыграла свадьбу. Сначала возлюбленные расписались в загсе в кругу самых близких, а затем устроили масштабное торжество.

Телеведущая неоднократно заявляла о любви к мужу, но многие поклонники критикуют Сердюкова и называют его альфонсом. Пользователи указывают на низкие заработки супруга Бородиной и предрекают скорый развод. Однако в конце июня ведущая вступилась за своего избранника, заявив, что столько заботы и теплоты она не видела ни в одних отношениях.

Ранее Ксения Бородина рассказала о 5-часовом турнире по паделу.

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