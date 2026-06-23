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Культура

Ксения Бородина вступилась за мужа, которого называют альфонсом

Телеведущая Бородина заявила, что ее муж оставил квартиру ребенку от предыдущего брака
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Телеведущая Ксения Бородина вступилась за мужа, которого упрекают в жизни за ее счет. Новыми размышлениями она поделилась на своей странице в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По словам Бородиной, столько заботы и теплоты она не видела ни в одних отношениях.

«Про него пишут: альфонс. [Ничего] о нем не зная! Он развелся без грязи, ушел, оставив квартиру своему ребенку, уехал на одной машине с чемоданом», — рассказала она.

По словам Бородиной, с первого момента совместной жизни он все тратит на семью и не жадничал с ней ни разу. Телеведущая признала, что действительно зарабатывает больше, и считает, что это только двигает отношения вперед, а чужие ярлыки ее при этом не волнуют.

Бородина и Сердюков познакомились в июне 2024 года на съемках проекта «Последний герой». Спустя год после начала романа пара сыграла свадьбу. Сначала знаменитости расписались в загсе в кругу самых близких, а затем устроили масштабное торжество.

Несмотря на то, что телеведущая неоднократно заявляла о любви к мужу, многие поклонники критикуют блогера и называют альфонсом. Пользователи указывают на низкие заработки Сердюкова и предрекают скорый развод. Впрочем, Бородина старается игнорировать хейтеров. В июне супруги отметили первую годовщину свадьбы.

Накануне стало известно, что Сердюков заработал на продаже косметики почти 10 млн рублей.

Ранее Ксения Бородина купила машину дочерям.

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