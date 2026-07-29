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Культура

Самойлова объяснила, зачем снимает дом за 2 млн в месяц

Блогерша Самойлова заявила, что ей не хватает комнат в доме за 2 млн в месяц
samoylovaoxana/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша Оксана Самойлова объяснила на шоу «Вопрос ребром», зачем арендует дом за примерно два миллиона рублей в месяц.

Самойлова отметила, что стоимость аренды даже чуть ниже озвученных в прессе двух миллионов рублей в месяц, но конкретную цифру называть не стала.

«Но да, мне нужны все комнаты, еще и не хватает. У меня четверо детей, родители. Если приезжает брат, ему уже негде остаться ночевать… Все дети хотят жить в комфорте, поэтому, если есть такая возможность, то да», — сказала она.

В доме, уточнила блогерша, всего шесть комнат. Для сравнения: в особняке, который Самойлова строила с Джиганом, было 13 спален.

4 мая Самойлова рассказала, что пока дочь Лея и сын Давид отдыхают с отцом Джиганом на Мальдивах, она решила с Майей и Ариелой слетать в другое путешествие. Блогерша выложила фотографию, на котором младшая дочь запечатлена в традиционном костюме на фоне дворца. Телеведущая также показала кадр, сделанный в кафе с чашкой в виде унитаза.

Рэпер Джиган и блогерша Оксана Самойлова официально развелись 1 апреля 2026 года. Блогерша публично поблагодарила бывшего супруга за 17 прожитых лет и четверых детей. Самойлова призналась экс-возлюбленному, что больше не ощущает себя счастливой рядом с ним.

Ранее Оксана Самойлова раскрыла качества Джигана, которые ищет в будущем партнере.

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