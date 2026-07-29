Ряд актеров сериала «Центурия» попали в базу «Миротворца»

В базу «Миротворца» внесли 16 актеров из сериала «Центурия»

В базу украинского сайта «Миротворец» внесли 16 российских актеров, которые приняли участие в съемках сериала «Центурия». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные ресурса.

Так, в перечень портала вошли актеры Сергей Плешаков, Тимофей Сапронов, Олег Чемодуров, Александр Сибирцев, Елизар Стрельченко, Наталья Логинова, Роман Веслаух и Виталий Виноградов. Также в базу внесли Владимира Глушкова, Александра Скулкова, Алексея Восковича, Матвея Большакова, Хетага Хинчагова, Руслана Парпиева, Анатолия Лебединского и Андрея Пряникова.

Создатели портала обвинили актеров в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины» и публичной поддержке России.

27 июля российский актер театра и кино Леонид Петров попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Его обвинили в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», поддержке России и участии в съемках сериала «Резервисты», где Петров сыграл главную роль.

Ранее Захарова осудила Запад за отсутствие реакции на работу сайта «Миротворец».