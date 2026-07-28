Бывшая жена Брэда Питта задумалась о новой свадьбе

Бывшая жена актера Брэда Питта актриса Дженнифер Энистон задумалась о новой свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Недавно Энистон и ее партнер, коуч Джим Кертис, отпраздновали первую годовщину отношений. В беседе с изданием инсайдер заявил, что пара обсуждает помолвку по инициативе мужчины, поскольку планирует совместное будущее. Помолвка, уточнил собеседник издания, не увидит людей из окружения пары.

Источник остался анонимным, подтверждения грядущей помолвки от Энистон, Кертиса или их представителей не прступало.

Энистон была замужем за Брэдом Питтом с 2000 года до их развода в 2005 году. В 2015 году она вышла замуж за актера Джастина Теру, а в 2018 году они объявили о расставании.

20 февраля папарацци засняли Дженнифер Энистон и Джима Кертиса во время совместного просмотра недвижимости в элитном доме на Манхэттене. По информации журналистов Page Six, в здании выставлены на продажу несколько квартир.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт может снова стать отцом.