Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Бывшая жена Брэда Питта задумалась о новой свадьбе

Daily Mail: Дженнифер Энистон обсуждает помолвку с Джимом Кертисом
jenniferaniston/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая жена актера Брэда Питта актриса Дженнифер Энистон задумалась о новой свадьбе. Об этом пишет издание Daily Mail со ссылкой на собственный источник.

Недавно Энистон и ее партнер, коуч Джим Кертис, отпраздновали первую годовщину отношений. В беседе с изданием инсайдер заявил, что пара обсуждает помолвку по инициативе мужчины, поскольку планирует совместное будущее. Помолвка, уточнил собеседник издания, не увидит людей из окружения пары.

Источник остался анонимным, подтверждения грядущей помолвки от Энистон, Кертиса или их представителей не прступало.

Энистон была замужем за Брэдом Питтом с 2000 года до их развода в 2005 году. В 2015 году она вышла замуж за актера Джастина Теру, а в 2018 году они объявили о расставании.

20 февраля папарацци засняли Дженнифер Энистон и Джима Кертиса во время совместного просмотра недвижимости в элитном доме на Манхэттене. По информации журналистов Page Six, в здании выставлены на продажу несколько квартир.

Ранее сообщалось, что Брэд Питт может снова стать отцом.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!