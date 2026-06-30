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Культура

Брэд Питт может снова стать отцом: «Как можно скорее»

Знакомые Питта рассказали, что актер мечтает о новом ребенке
Maja Smiejkowska/Reuters

После четырех лет романа и двух лет совместной жизни голливудский актер Брэд Питт и дизайнер Инес де Рамон могли задуматься о ребенке. Об этом сообщает издание Closer со ссылкой на источник в окружении пары.

О свадьбе пока речи не идет, но актер якобы мечтает о новом ребенке и хочет завести его как можно скорее.

«Создание семьи с Инес для Брэда важнее свадьбы, и ее это радует. Она очень сильно влюблена и говорит, что Брэд будет замечательным отцом», — сообщает инсайдер.

В окружении Питта, продолжил собеседник издания, все согласны с тем, что пора серьезно отнестись к вопросу возможного деторождения.

Известно, что Питт и де Рамон встречаются с 2022 года. В 2016 году он расстался со своей предыдущей женой — актрисой Анджелиной Джоли. У актера шестеро кровных и приемных наследников, воспитанных в браке с Джоли: сыновья Мэддокс Шиван, Пакс Тьен и Нокс Леон и дочери Захара Марли, Шайло Нувель и Вивьен Маршелин.

Недавно другие инсайдеры заявляли, что жениться снова 62-летний Питт не хочет.

Ранее СМИ выяснили, что Джоли пыталась вернуть Питта и столкнулась с отказом.

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