«Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет»: на сайте Beatles появился загадочный таймер

На официальном сайте группы The Beatles появился неизвестный обратный отсчет, свидетельствует домашняя страница портала.

«Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет», — говорится в подписи к таймеру.

По состоянию на 20:00 по московскому времени отсчет закончится примерно через 18 часов.

The Beatles — британская рок-группа из Ливерпуля, основанная в 1960 году. В классический состав входили Джон Леннон, Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр. Группа признана одной из самых успешных в истории музыки. Журнал Rolling Stone поставил The Beatles на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Группа прекратила совместную работу в 1970 году.

В ноябре 2023 года The Beatles выпустили песню «Now and Then» с вокалом Джона Леннона, записанным еще в 1970-х. Это была первая новая композиция группы с 1996 года. Запись удалось восстановить с помощью искусственного интеллекта, а партии гитар, ударных и баса доиграли Пол Маккартни, Ринго Старр и Джордж Харрисон.

Ранее сыновья участников The Beatles записали совместную песню.