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Культура

Звезда сериала «Нам кранты» готов присоединиться к братству из «Властелина колец»

Актер Журавлев назвал любимыми книжными героями Гарри Поттера и персонажей Толкиена
КИОН

Актер и комик Дмитрий Журавлев к премьере сериала «Нам кранты» рассказал, какие книги выбирает и с какими литературными героями хотел бы дружить. Предпочтениями артиста с «Газетой.Ru» поделился сервис «КИОН Строки».

По словам Журавлева, из всех книжных персонажей он хотел бы дружить с Гарри Поттером — не потому, что это его любимая вселенная, а потому, что без друзей Гарри бы просто не выжил еще в первой части.

«Дружить прикольно, когда ты даришь тепло и добро другим. Во «Властелине колец» я бы точно вступил в братство, я бы с ними на квиз сходил. Они все такие разноплановые и крутые. А из «Острова сокровищ» Стивенсона я бы точно выбрал доктора Ливси», — поделился он.

Книги о Гарри Поттере также были первыми, которые артист прочитал и по-настоящему понял.

«Помню сельскую библиотеку, дверь, покрашенную в несколько слоев, — такую, где можно было немного сковырнуть краску и понять, сколько раз ее перекрашивали. Такая зеленая дверь. Я приходил в библиотеку, и все ругались, чтобы я быстрее дочитывал «Философский камень», потому что книгу ждали другие читатели. Сейчас, уже в эпоху постмодерна, нет такого жесткого деления на добро и зло, как тогда. В подростковом возрасте я читал «Дон Кихота», а потом буквально взахлеб прочитал все книги Бориса Акунина (признан в РФ иностранным агентом и внесен в список террористов и экстремистов) о приключениях Фандорина», — говорит актер.

Также Журавлев раскрыл, какие книги дарит друзьям.

«Я недавно подарил дочери одного режиссера «Хоббит» — мне кажется это классная добрая детская книга, которая влюбляет тебя в чтение. люблю повествование Нила Геймана — полушутливое, саркастическое. Я бы с удовольствием подарил «Американских богов»: там переплетаются разные культуры, смыслы и верования. Это очень музыкальная книга — автор постоянно рассказывает, какая композиция играет в момент повествования. Можно включить эту музыку и читать, и получается, что ты читаешь кино. А еще после нее начинаешь интересоваться богами и героями разных мифологий и очень много узнаешь», — рассуждает он.

Премьера сериала «Нам кранты» состоится 31 июля онлайн. В центре сюжета — трое друзей, которые в погоне за легкими деньгами переходят дорогу местному авторитету. Герой Дмитрия Журавлева Артур становится главной угрозой для троицы, а сам актер, которого зрители привыкли идеть в комедийных образах, предстанет в неожиданном амплуа антагониста.

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