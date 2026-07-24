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Культура

Звезда «Реальных пацанов» захотела сыграть необычную Бабу-ягу

Актриса Бербер заявила, что читает с дочерью Твена и мечтает о роли Бабы-яги
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Звезда сериалов «Реальные пацаны» и «Триггер» Зоя Бербер в преддверии премьеры комедийного детектива «Капитан Туман» рассказала, как выбирает книги для совместного чтения с дочерью и почему ей интереснее всего играть персонажей со сложной судьбой. О книжных предпочтениях актрисы «Газете.Ru» сообщил книжный сервис «КИОН Строки».

По словам актрисы, при выборе детской литературы для нее важно, чтобы история была интересна и ребенку, и взрослому. Среди любимых книг Зои Бербер и ее дочери — «Приключения Тома Сойера» Марка Твена, «Дневник фокса Микки» Саши Черного, «Маленькая принцесса» Фрэнсис Ходжсон Бернетт и «Поллианна» Элинор Портер. После «Маленькой принцессы» мама и дочь также посмотрели экранизацию книги.

Актриса также раскрыла, какую литературную героиню ей хотелось бы сыграть. По словам Бербер, это Баба-яга, но не в привычном образе сказочной злодейки, а как персонаж с собственной историей и травмой. В качестве похожего образа Зоя Бербер вспомнила Малефисенту: по ее мнению, это тоже своего рода современная Баба-яга — красивая и сильная героиня, которая после пережитой обиды закрылась от мира и ушла в магию и отшельничество.

По словам Зои Бербер, сегодня ее больше привлекают сложные мужские персонажи. Сейчас актриса читает роман Марии Корелли «Скорбь Сатаны» (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и особенно интересуется образом герцога — героя, которого в собственной интерпретации она видит не однозначно темным.

Премьера комедийного детектива «Капитан Туман» состоится в онлайн-кинотеатре «КИОН». В сериале герои расследуют необычные происшествия, сталкиваясь с тайнами, загадочными обстоятельствами и не всегда очевидными ответами.

Ранее Зоя Бербер показала своего сына.

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