Оглашен лонг-лист Букеровской премии

Лонг-лист Букеровской премии за 2026 год включает 13 произведений. Об этом сообщил оргкомитет награды.

Так, в него вошли следующие произведения:

«Джон, сын Джона» Дугласа Стюарта,

«Исчезающие» Марлона Джеймса,

«То, о чем мы никогда не говорим» англичанки Элизабет Страут,

«Тень объекта» мексикано-американской писательницы Хлои Аридхис,

«Швейцария» американки Эммы Клайн,

«Конец всего» англичанина Майкла Джона Харрисона,

«Елена из ниоткуда» американки Макенны Гудман,

«Черная сумка» британского автора Люка Кеннарда,

«Реновация» американо-турецкого писателя Кенана Орхана,

«Можем ли мы накормить короля» англичанки Ребекки Перри,

«Пальмовый дом» британской писательницы Гвендолин Райли,

«Все эти собаки» ирландца Джамел Уайт,

«Вивисекторы» англичанка Миссури Уильямс.

Авторы Дуглас Стюарт и Марлон Джеймс уже получали эту награду.

была учреждена в 1968 году, первое вручение состоялось в 1969 году и с тех пор осуществляется ежегодно. Премия получила название от названия спонсора, которым выступила британская торговая компания Booker, McConnell Ltd. Лауреат получал £5 тыс., с 1978 года сумма возросла до £10 тыс., а затем до £ 20 тыс. В 1986 году компанию-спонсора переименовали в Booker plc, а название премии сократили до Booker.

До 2013 года премия присуждалась гражданину одной из стран Содружества наций, Ирландии или Зимбабве. В 2014 году это ограничение было отменено. Премию с тех пор стали вручать за роман, написанный на английском языке независимо от гражданства автора.

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