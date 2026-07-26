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Названы самые востребованные книги российских авторов за рубежом

Глава «Эксмо» перечислил 11 самых востребованных книг авторов РФ за рубежом
Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock/FOTODOM

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с ТАСС назвал самые популярные за рубежом книги современных российских авторов с точки зрения покупки прав.

В число наиболее востребованных за границей книг вошли такие фантастические произведения, как детективно-фэнтезийный роман «Граф Аверин» Виктора Дашкевича и хоррор «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной.

Также иностранные издательства заинтересовались иллюстрированным сборником персонажей из вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского — «Бестиарий Ведьмака» Евгения Кота, а также книгами-исследованиями «Страшная, страшная сказка» из фольклорной серии «Эксмо» и «Чудища Эдема. Трилобиты, аномалокарисы, ракоскорпионы и другие монстры» российского антрополога Станислава Дробышевского.

Среди популярных книг оказались роман-притча Евы Вольской «Такси чужих историй», бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно», нон-фикшн для подростков «Мой безопасный мир» Лии Шаровой и «Со мной все так!» Юлии Пирумовой, а еще — приключения Карандаша и Самоделкина на «Острове динозавров».

По словам Капьева, права на произведения российских авторов есть у Великобритании, Болгарии, Германии, Египта, Китая, Польши, Сербии, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистана.

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