Названы самые востребованные книги российских авторов за рубежом

Генеральный директор издательства «Эксмо» Евгений Капьев в беседе с ТАСС назвал самые популярные за рубежом книги современных российских авторов с точки зрения покупки прав.

В число наиболее востребованных за границей книг вошли такие фантастические произведения, как детективно-фэнтезийный роман «Граф Аверин» Виктора Дашкевича и хоррор «Бабушка сказала сидеть тихо» Настасьи Реньжиной.

Также иностранные издательства заинтересовались иллюстрированным сборником персонажей из вселенной «Ведьмака» Анджея Сапковского — «Бестиарий Ведьмака» Евгения Кота, а также книгами-исследованиями «Страшная, страшная сказка» из фольклорной серии «Эксмо» и «Чудища Эдема. Трилобиты, аномалокарисы, ракоскорпионы и другие монстры» российского антрополога Станислава Дробышевского.

Среди популярных книг оказались роман-притча Евы Вольской «Такси чужих историй», бестселлер Ольги Примаченко «К себе нежно», нон-фикшн для подростков «Мой безопасный мир» Лии Шаровой и «Со мной все так!» Юлии Пирумовой, а еще — приключения Карандаша и Самоделкина на «Острове динозавров».

По словам Капьева, права на произведения российских авторов есть у Великобритании, Болгарии, Германии, Египта, Китая, Польши, Сербии, Турции, Саудовской Аравии и Узбекистана.

Ранее «Газета.Ru» изучила, что читают и кем хотят быть жители России.