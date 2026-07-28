Путин обратился к Белохвостиковой в день юбилея актрисы

Президент России Владимир Путин обратился к народной артистке РСФСР Наталии Белохвостиковой в день ее юбилея. Поздравительная телеграмма главы государства опубликована на сайте Кремля.

Путин отметил, что празднующая 75-летие звезда по праву приналежит к выдающейся плеяде мастеров, вписавших яркие страницы в летопись отечественного киноискусства.

«Ваш творческий путь, отмеченный талантливыми, самобытными актерскими работами, достоин глубокого признания», — написал президент, пожелав Белохвостиковой доброго здоровья и всего наилучшего.

Наталия Белохвостикова родилась 28 июля 1951 года в Москве. Российская актриса, народная артистка РСФСР (1984). Известна по ролям в фильмах «Стакан воды», «Принцесса цирка», «Законный брак», «Берег». Стала самой молодой лауреаткой Государственной премии СССР (1971, 1985) в истории отечественного кинематографа. Впервые она была удостоена премии в возрасте 19 лет (за роль в фильме «У озера»).

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