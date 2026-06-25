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Общество

Москвичи и туристы смогут прогуляться внутри шедевров Эрмитажа

В Новом Манеже открылась мультимедийная выставка «Великолепный Эрмитаж»
Пресс-служба выставки «Великолепный Эрмитаж»

Мультимедийный выставочный проект «Великолепный Эрмитаж», инициированный Государственным Эрмитажем, открылся в креативном пространстве «Новый Манеж» в Москве. Экспозиция будет работать до 29 августа, сообщили организаторы.

Уточняется, что проект объединил современные мультимедийные технологии и художественное наследие одного из крупнейших музеев мира. В его основе — синтез искусства и цифровых решений. Для создания экспозиции использованы технологии 3D-мэппинга, голографических проекций, motion capture, аудиовизуальных инсталляций и искусственного интеллекта.

Посетители смогут увидеть круговые панорамные проекции интерьеров Эрмитажа, посетить иммерсивные пространства с «оживающими» произведениями искусства, осмотреть 3D-голограммы скульптур и цифровую копию знаменитых часов «Павлин».

«Технология делает правильное дело. Здесь можно увидеть вблизи то, что вы никогда не увидите в жизни, ведь никто вам не даст так приблизиться к картине», — отметил глава Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Первый зал знакомит посетителей с архитектурным обликом музея. Благодаря круговой панорамной проекции гости могут совершить виртуальную прогулку по шести знаменитым интерьерам Эрмитажа.

Второй зал представляет собой иммерсивное пространство «Великолепный Эрмитаж: Живая коллекция», посвященное Большому Итальянскому Просвету Нового Эрмитажа. Здесь зрители оказываются внутри сюжетов известных живописных произведений, объединенных по темам и образам.

В третьем зале демонстрируются мультимедийные копии работ Леонардо да Винчи, Рафаэля, Тициана, Рембрандта, Караваджо, Эль Греко, Винсента Ван Гога, Анри Матисса и других мастеров. Высокая точность цветопередачи позволяет рассмотреть не только композицию произведений, но и текстуру полотен, а также след кисти художника.

Отдельный раздел посвящен цифровым моделям скульптур из собрания Эрмитажа.

Особое место в экспозиции занимает цифровая копия часов «Павлин» работы лондонского мастера Джеймса Кокса. Благодаря технологии motion capture фигуры павлина, петуха и совы воспроизводят движения оригинального механизма.

Завершает выставку интерактивное пространство с макетами фасадов Зимнего дворца и Главного штаба, на которые проецируются мэппинг-спектакли. Здесь же представлены созданные с использованием искусственного интеллекта «ожившие» полотна.

Аудиогид выставки имеет формат аудиоспектакля с музыкальным сопровождением, в его записи приняли участие известные российские артисты.

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