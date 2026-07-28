Легенда итальянской эстрады вернется в Россию

Легенда итальянской эстрады Пупо (настоящее имя Энцо Гинацци) вернется в Россию в конце июля. Об этом «Газете.Ru» сообщили организаторы концерта.

28 июля Пупо споет свои лучшие хиты в МТС LIVE HALL в Нижнем Новгороде, а 30 июля — в Зеленом Театре ВДНХ в Москве.

Карьера артиста началась в 1975 году, но первый сокрушительный успех пришел с выходом песен «Ciao» («Привет») и «Gelato al cioccolato» («Шоколадное мороженое») в 1979 году.

В восьмидесятых Пупо стал суперзвездой как в Италии, так и за ее пределами. В 1981 он выиграл приз «Золотая гондола» на фестивале в Венеции, и в течение десятилетия трижды триумфально выступает на фестивале в Сан-Ремо. Советское телевидение, благоволившее к итальянской эстраде, сделало Пупо популярным в СССР. После его первых концертов в двух столицах в 1985 году о нем узнали миллионы.

В 1981 году Пупо выпустил песню «Lidia a Mosca» («Лидия из Москвы»), а позже в его репертуар вошли и песни на русском — например, «Есть только миг» или «Надежда» Александры Пахмутовой.

Кроме собственных песен, Пупо написал множество хитов для других звезд итальянской эстрады — например, «Sarà perché ti amo» группы «Ricchi e Poveri».

В 2025 году артист триумфально отпраздновал сразу два юбилея: 70-летие со дня рождения и 50-летие творческой деятельности. Посвященные годовщинам концерты в Москве и Санкт-Петербурге собрали аншлаги.

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