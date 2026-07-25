Самойлова об общении Джигана с детьми после развода: «Сначала случился шок»

Блогерша Оксана Самойлова рассказала об общении своего экс-супруга рэпера Джигана с детьми после развода. Ее цитирует Woman.ru.

По словам Самойловой, она позволила бывшему мужу общаться с детьми столько, сколько ему потребуется, и получила правильный, на ее взгляд баланс. В первое время, призналась она, дети эмоционально переживали расставание родителей.

«Сначала случился шок, а потом им как будто понравилось — они получают в два раза больше внимания, подарков и всего остального», — отметила блогерша.

Личная жизнь Самойловой, продолжила она, сейчас стоит на паузе. Несмотря на то, что мужчины за ней ухаживают и дарят цветы и подарки, на свидание ее сейчас пригласить нельзя.

Оксана Самойлова и Джиган развелись в начале 2026 года. Они продолжают совместное воспитание четверых детей.

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