В АСТ прокомментировали снятие с продажи книги про Емельяненко

В издательстве АСТ прокомментировали снятие с продажи книги о бойце Федоре Емельяненко и его желание отсудить за публикацию 13 млн рублей компенсации. Представителя пресс-службы издательства цитирует «Подъем».

В пресс-службе заявили, что требование Емельяненко «не соответствует сложившейся практике книжного рынка», хотя ввиду претензий в связи с использованием личных фотографий издательство АСТ и сняло книгу с продажи.

«Тираж спорной книги составил всего 2000 экземпляров, однако представители Емельяненко вышли с требованием взыскать компенсацию по ставкам рекламных контрактов, что не соответствует сложившейся практике книжного рынка».

Книга «Легенда ММА — Федор Емельяненко» в серии «Звезды отечественного спорта для детей» вышла в 2025 году. Как сообщал Telegram-канал «Mash на спорте», бойцу ММА якобы не понравилось то, что у него не спросили разрешения на использование фотографий, а также указали некоторые подробности семейной жизни.

Спортсмен запросил 13 млн рублей компенсации, считая, что унижены были его честь и честь его семьи, однако иск Емельяненко суд не принял из-за ошибок при составлении документа.

Федору Емельяненко 49 лет. Свой последний профессиональный бой он провел 4 февраля 2023 года, уступив нокаутом Райану Бейдеру. За карьеру россиянин выступал в таких организациях, как PRIDE Fighting Championships, Strikeforce, Bellator.

Ранее книгу про Федора Емельяненко сняли с продажи.