Книгу про Федора Емельяненко сняли с продажи

Издательство АСТ сняло с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина). Об этом сообщает РИА Новости.
В пресс-службе издательства рассказали, что причиной этого стали претензии со стороны Емельяненко по использованию снимков. В АСТ добавили, что общий тираж книги составил 2 тыс. экземпляров, а запрошенная Емельяненко компенсация не соответствует практике книжного рынка.
Накануне сообщалось, что Емельяненко подал в суд на издательство ООО «Издательство АСТ», а также писательницу Анастасию Иванову.
Спортсмен утверждает, что не давал разрешение на использование своего фото, имени и образа для публикации. Вместе с тем книга продается в магазинах и на онлайн-платформах.
Емельяненко хочет взыскать с ответчиков 12,6 млн рублей в счет упущенной выгоды, а также еще 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, а еще — прекратить распространение данной книги.
Кроме того, боец требует признать часть сведений, указанных в книге, не соответствующими действительности.
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