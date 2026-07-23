Книгу про Федора Емельяненко сняли с продажи

Издательство АСТ сняло с продажи книгу про бойца MMA Федора Емельяненко

Издательство АСТ сняло с продажи книгу «Легенда ММА — Федор Емельяненко» Анастасии Ивановой (псевдоним — Аля Рогожина). Об этом сообщает РИА Новости.

В пресс-службе издательства рассказали, что причиной этого стали претензии со стороны Емельяненко по использованию снимков. В АСТ добавили, что общий тираж книги составил 2 тыс. экземпляров, а запрошенная Емельяненко компенсация не соответствует практике книжного рынка.

Накануне сообщалось, что Емельяненко подал в суд на издательство ООО «Издательство АСТ», а также писательницу Анастасию Иванову.

Спортсмен утверждает, что не давал разрешение на использование своего фото, имени и образа для публикации. Вместе с тем книга продается в магазинах и на онлайн-платформах.

Емельяненко хочет взыскать с ответчиков 12,6 млн рублей в счет упущенной выгоды, а также еще 300 тыс. рублей компенсации морального вреда, а еще — прекратить распространение данной книги.

Кроме того, боец требует признать часть сведений, указанных в книге, не соответствующими действительности.

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