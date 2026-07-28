Осужденный в России топ-менеджер Walt Disney подал апелляцию на свой приговор

В Мособлсуде менеджер Disney оспорил приговор за ввоз мармелада с наркотиками

Топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугал Судхир подал апелляцию в Московский областной суд по решению о его аресте. Об этом пишет RTVI.

«В Московский областной суд поступила апелляция топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, осужденного в России за провоз мармелада с запрещенным веществом», — говорится в сообщении.

В конце мая Химкинский городской суд Московской области приговорил Джугала Датерао по делу о контрабанде наркотиков и незаконном обороте наркотических средств.

По данным российских СМИ, мужчина прибыл в Россию из США в январе 2026 года. Сообщалось, что его задержали из-за мармелада, содержавшего наркотическое вещество. Сам Датерао утверждал, что приобрел сладости в Соединенных Штатах по законно оформленному рецепту.

В итоге суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что невеста осужденного в России менеджера Disney обратится за помощью к Путину.