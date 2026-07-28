Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Осужденный в России топ-менеджер Walt Disney подал апелляцию на свой приговор

В Мособлсуде менеджер Disney оспорил приговор за ввоз мармелада с наркотиками
Из личного архива

Топ-менеджер The Walt Disney Company Датерао Джугал Судхир подал апелляцию в Московский областной суд по решению о его аресте. Об этом пишет RTVI.

«В Московский областной суд поступила апелляция топ-менеджера The Walt Disney Company Датерао Джугала Судхира, осужденного в России за провоз мармелада с запрещенным веществом», — говорится в сообщении.

В конце мая Химкинский городской суд Московской области приговорил Джугала Датерао по делу о контрабанде наркотиков и незаконном обороте наркотических средств.

По данным российских СМИ, мужчина прибыл в Россию из США в январе 2026 года. Сообщалось, что его задержали из-за мармелада, содержавшего наркотическое вещество. Сам Датерао утверждал, что приобрел сладости в Соединенных Штатах по законно оформленному рецепту.

В итоге суд назначил ему наказание в виде двух с половиной лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, а также штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что невеста осужденного в России менеджера Disney обратится за помощью к Путину.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!