Сергей Лазарев показал свой райдер: «Я скромный артист вообще»

Певец Сергей Лазарев поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) деталями своего гастрольного райдера и сравнил его с требованиями танцевальной группы.

Сначала артист продемонстрировал список продуктов, которые необходимы его балету: в нем оказались вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, разные виды колбас и сыров. Затем Лазарев показал собственные предпочтения и подчеркнул, что они куда скромнее.

«Вот для сравнения — у меня райдер: йогуртик, какой‑то лимончик, помидорчик. Где клубника? Где арбуз? Вообще ничего. Видите, главные звездочки в нашем коллективе. Я скромный артист вообще. Мне многого не надо. Мне к зрителям на сцену надо», — отметил Лазарев.

Недавно Лазарев признал в беседе с «Mash на спорте» определенное сходство с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Он также выразил желание встретиться с футболистом, если бы такая возможность представилась.

До этого в сети появился пост с фотографией Лионеля Месси и ироничной подписью: «Сережка Лазарев — молодец, не сдается, тащит Аргентину». Публикация быстро стала популярной и набрала тысячи лайков.

Артист заметил это и написал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу — это непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале! Пожелайте мне удачи!»

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс объявил об окончании концертной деятельности.