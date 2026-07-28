Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Проблемы с бензином в России
Культура

Сергей Лазарев показал свой райдер: «Я скромный артист вообще»

Певец Сергей Лазарев показал свой скромный райдер и сравнил с запросами балета

Певец Сергей Лазарев поделился в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) деталями своего гастрольного райдера и сравнил его с требованиями танцевальной группы.

Сначала артист продемонстрировал список продуктов, которые необходимы его балету: в нем оказались вишня, черешня, клубника, арбуз, персики, разные виды колбас и сыров. Затем Лазарев показал собственные предпочтения и подчеркнул, что они куда скромнее.

«Вот для сравнения — у меня райдер: йогуртик, какой‑то лимончик, помидорчик. Где клубника? Где арбуз? Вообще ничего. Видите, главные звездочки в нашем коллективе. Я скромный артист вообще. Мне многого не надо. Мне к зрителям на сцену надо», — отметил Лазарев.

Недавно Лазарев признал в беседе с «Mash на спорте» определенное сходство с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси. Он также выразил желание встретиться с футболистом, если бы такая возможность представилась.

До этого в сети появился пост с фотографией Лионеля Месси и ироничной подписью: «Сережка Лазарев — молодец, не сдается, тащит Аргентину». Публикация быстро стала популярной и набрала тысячи лайков.

Артист заметил это и написал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу — это непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале! Пожелайте мне удачи!»

Ранее сообщалось, что Раймонд Паулс объявил об окончании концертной деятельности.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Лечение или прививка? Чем отличаются гепатиты A, B и C и как от них защититься
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!