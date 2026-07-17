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Культура

Лазарев в восторге от мемов про схожесть с Месси: «Есть определенный поворот головы»

Певец Лазарев не стал отрицать, что похож на Месси и мечтает о встрече с ним
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Певец Сергей Лазарев признал в беседе с «Mash на спорте» определенное сходство с нападающим сборной Аргентины Лионелем Месси.

«То, что сравнивают с Лео… Ну, есть, правда, есть определенный поворот головы у меня, когда мы действительно с ним похожи! И я иногда сам замечаю это — какие-то вот вижу фотосессии Месси, и где-то, да, есть сходство. Но это классно!» — поделился исполнитель.

Он также выразил желание встретиться с футболистом, если бы такая возможность представилась.

Накануне в сети появился пост с фотографией Лионеля Месси и ироничной подписью: «Сережка Лазарев — молодец, не сдается, тащит Аргентину». Публикация быстро стала популярной и набрала тысячи лайков.

Артист заметил это и написал: «Ребята, выступать на Евровидении и играть на чемпионате мира по футболу — это непросто. Но ради вас я готов на все. Буду рад вашей поддержке в финале! Пожелайте мне удачи!»

Самый известный двойник Лионеля Месси — иранец Реза Парастеш. Его сходство с аргентинским футболистом заметили в 2014 году после матча Иран — Аргентина на ЧМ. С тех пор Реза активно использовал эту особенность, фотографируясь с фанатами и ведя соцсети.

Ранее сообщалось. Лионель Месси назвал свой третий финал чемпионата мира «безумием».

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